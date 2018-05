1 z 7 Dalej Polska Świat Społeczeństwo Bezpieczeństwo Polityka Edukacja Innowacje Tylko w WP #DzieńdobryWP Gdańsk + 3 łódźpodtopieniapowódż Oskar Górzyński wczoraj (12:01) 1 z 7 Tak się kończy betonowanie miast. Zalane ulice, podwodne tramwaje Jak powstają powodzie w miastach Piątkowe burze, które przeszły nad Polską pozostawiły po sobie zalane i sparaliżowane ulice polskich miast. W Łodzi i Gdańsku w wodzie brodziły samochody i tramwaje. - To wynik zabetonowania miast - tłumaczy WP dr Maciej Lenartowicz, hyrdolog z UW. WP.PL Podziel się - W naturalnym terenie, woda po prostu wsiąka, a po powierzchni odpływa ok 10 procent opadów. W miastach ta powierzchnia czynna jest znacznie ograniczona. Jeśli zabudujemy jej 80 procent, a często w miastach dochodzi to nawet do 100 proc, to się okaże, że na powierzchni zostanie 55 procent tego deszczu - mówi ekspert. - Efektem były takie sytuacje jak wczorajsze. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące