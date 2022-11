Tak Rosjanie wykorzystują polskiego patostreamera

"To fake news" - ostrzega Michał Marek, autor monografii "Operacja Ukraina" i ekspert w dziedzinie dezinformacji. Jak napisał na Twitterze, propagandowy rosyjski materiał ma przestawiać debatę w polskiej telewizji. W jej trakcie miało dojść do kłótni między "polskim radykałem z ukraińską uchodźczynią". Po co taki zabieg?