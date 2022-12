Tak Rosjanie próbują ukryć swoje zbrodnie. Zaskakujący sposób

Autor kanału opowiada również, że niedawno został poproszony przez jednego z dowódców, by załatwił mu linkę holowniczą. Okazało się, że samochody, które otrzymała jednostka, wciąż się psują. By nie porzucać ich na drodze, trzeba je doholować do jednostki. Problem w tym, że nie ma jak - brakuje bowiem linki.