Tak Rosjanie chcą anektować Doniecką Republikę Ludową. Wyciekł ich wewnętrzny dokument

W poniedziałek serwis Radia Swoboda opublikował w sieci fragmenty rzekomego rosyjskiego dokumentu pt. "Strategia przygotowań do referendum ws. przyłączenia Donieckiej Republiki Ludowej do Federacji Rosyjskiej". Był on przeznaczony najpewniej dla urzędników władz okupacyjnych obwodu donieckiego. Dostarczyło je dziennikarzom, jak podano, "źródło w ukraińskim wywiadzie".