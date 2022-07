Niemiecka polityk krytykuje Warszawę. "Macie za duże oczekiwania"

Jednocześnie polityk FDP wezwała kanclerza Olafa Scholza do zmiany strategii, domagając się bezpośrednich dostaw broni do Ukrainy. Miałby one objąć m.in. bojowe wozy piechoty Marder, kołowe transportery opancerzone Fuchs i wspomniane już czołgi Leopard 2. - To może nie spotkać się z dużym entuzjazmem w urzędzie kanclerskim, który chce dostarczać czołgi tylko w porozumieniu z USA i Francją - powiedziała.