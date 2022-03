Tak Putin będzie obalony? Koncepcja byłego premiera

- Tego nie można wykluczyć - tak o możliwym przewrocie pałacowym w Rosji mówi były premier i europoseł Leszek Miller. - Są dwie możliwości zmiany władzy na Kremlu. Powszechna rewolta obywateli, ale na to się nie zanosi i wewnętrzne przetasowania, czyli wewnętrzny zamach stanu - mówił w programie "Tłit" WP Leszek Miller. Zdaniem byłego premiera przegrana Rosji będzie świadczyła o tym, że jest tzw. "państwem drugiego rzutu". Zdaniem byłego premiera Rosji Putin ma jeszcze "dwa lata". Europoseł pytany o to, czy przypuszczał, że Putin zdecyduje się na pełnowymiarową wojnę z Ukrainą, stwierdził, że "nawet jeśli przekroczy granicę Ukrainy to tylko na terenie dwóch republik". - Jestem przerażony, że u schyłku życia widzę coś takiego - dodał Miller. Pytany o słowa Bidena, który nazwał Putina "rzeźnikiem" stwierdził, że amerykański przywódca założył, że już nie spotka się z Putinem. - Nawet jeżeli Putin zachowa władzę - dodał były premier.