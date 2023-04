Tak "przywitali" Macrona. Wszystko się nagrało

Prezydent szedł przy akompaniamencie gwizdów i buczenia. Niektórzy z protestujących przynieśli ze sobą transparenty z napisem "Macron do dymisji". Mimo to polityk starał się robić dobrą minę do złej gry. Idąc pozdrawiał rękę zebranych. Z kilkoma przywitał się osobiście.