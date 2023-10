Tak Polacy głosowali w Niemczech. "Oby te układziki skończyły się w Polsce"

Rekordowa frekwencja i gigantyczne kolejki zdeterminowanych przed komisjami wyborczymi – Polacy w Niemczech tłumnie zagłosowali w wyborach parlamentarnych. Udział w wyborach zadeklarowało 109 tys. naszych rodaków w Niemczech. Jak głosowali? Redakcja Deutsche Welle postanowiła o to zapytać. Głosy rozmówców były mocno zróżnicowane. - Ja głosowałem oczywiście na Koalicję. Chciałbym żeby te układy, by te układziki w końcu się skończyły w Polsce – przyznał jeden z wyborców. "Głosowałam na Tuska", "Na listę Lewicy", "Na Koalicję obywatelską" – usłyszała od kolejnych Polaków redakcja DW. – Głosowałam na prawicową partię. Prawicową, bo w tym widzę większe szanse – przyznała kolejna z głosujących osób. – Trzecia Droga. Odpowiada mi to, co robi Szymon Hołownia – dodał krótko zapytany wyborca. Reportaż Deutsche Welle.