Tak PiS wygra wybory? Terlecki zdradza trzy klucze do sukcesu

Pytany, jak wygląda jego zdaniem realne poparcie dla PiS, wicemarszałek Sejmu odparł, że "jest to 35-36 procent". - I tak będzie do wiosny. Możemy nawet jeszcze trochę spaść, bo styczeń i luty to zawsze najtrudniejsze miesiące. Zakładam, że wiosną odżyjemy. Inflacja przestanie rosnąć, a nawet zacznie maleć, być może spadną niektóre ceny. Skończą się te zimowe strachy związane z ciepłem, węglem, wojna albo zastygnie, albo zacznie się rozstrzygać. I my, na fali wiosennego optymizmu, pójdziemy do góry i utrzymamy się wysoko aż do wyborów - powiedział szef klubu PiS.