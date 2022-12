Tak PiS manipuluje ws. uchwały uznającej Rosję za sponsora terroryzmu. Posłowie chcieli rozstrzygnąć o winie za katastrofę smoleńską

Prawo i Sprawiedliwość w sejmowej uchwale potępiającej rosyjską inwazję na Ukrainę, która jest faktem, chciało zapisać partyjną opinię, że to Rosja jest "bezpośrednio odpowiedzialna" za katastrofę smoleńską z 10 kwietnia 2010 roku. Opinię, bo żaden organ naszego państwa – przynajmniej na razie – jednoznacznie nie przesądził o winie Rosji. Tym bardziej pod kątem "wspierania terroryzmu czy stosowania środków terroru" – bo tylko o tym miała być uchwała. Porównania poprawki polityków PiS do rezolucji Parlamentu Europejskiego to manipulacja, co szczegółowo wyjaśniamy.