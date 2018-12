Tak PiS blokuje swoich posłów

Biuro prasowe klubu PiS zabroniło Dominikowi Tarczyńskiemu występów w mediach. Przynajmniej na rodzimym podwórku, bo w programach publicystycznych w zagranicznych telewizjach poseł radzi sobie świetnie. Ale z jakiegoś powodu PiS uznaje, że "eksponowanie" Tarczyńskiego w TVP czy TVN partii szkodzi.

Sejm, kilkanaście dni temu. Jedna z dziannikarek prosi przechadzającego się pustym korytarzem sejmowym posła Tarczyńskiego o wypowiedź do kamery. Polityk uśmiecha się, chętnie udzieli "setki". Najpierw jednak pójdzie do biura prasowego PiS, gdzie... spotka się z odmową.

Gdy pracownik biura dowie się, że planowany jest materiał o zapowiedzianym odejściu z polityki Krystyny Pawłowicz (więcej pisaliśmy o tym tutaj) i "wyciszaniu" kontrowersyjnych posłów, zdenerowany rzuca do dziennikarzy: – Skoro tak, to za chwilę możemy wam wysyłać do telewizji radnych z poziomu gminy Koluszki.