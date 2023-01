Tak nabijają się z Putina. Wyśmiali go jednym zdaniem

Władimir Putin w czwartek niespodziewanie zdecydował o ogłoszeniu rozejmu na linii frontu w Ukrainie. Jak przekonuje Kreml, ma to związek z przypadającymi na ten weekend prawosławnymi świętami Bożego Narodzenia. Ruch dyktatora przyniósł liczne, i sceptyczne co do intencji, komentarze - w tym także prezydenta Stanów Zjednoczonych. Prześmiewcze reakcje pojawiły się za to w internecie.