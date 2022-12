Tak mógłby wyglądać sąd nad Putinem. "Ma się czym bronić"

- Polityka to również działania pozorowane. Wyprowadza się czołgi, żeby przestraszyć partnera czy wroga. Są to właśnie tego typu działania pozorowane, jak stworzenie grupy armii w Wielkiej Brytanii. Armii, której nie było, bo kilkanaście czołgów udawało tę grupę. Ale przestraszyła Niemców i kazała im inaczej rozłożyć siły. Hitler do końca czekał na inwazję w rejonie Calais. A ona nastąpiła w rezultacie w Normandii. To było ważne, bo on trzymał czołgi, które z opóźnieniem wyruszyły na front. Działania pozorowane były zawsze ważne - uważa historyk.