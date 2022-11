Tak Kim pomaga Rosji. "Potajemnie dostarcza broń Putinowi"

"We wrześniu Korea Północna publicznie zaprzeczyła, że ​​zamierza dostarczać amunicję do Rosji. Jednak nasze informacje wskazują, że KRLD potajemnie zaopatruje wojnę Rosji w Ukrainie w znaczną liczbę pocisków artyleryjskich, [...] starając się sprawiać wrażenie, jakoby były wysyłane do krajów afrykańskich" - przekazał John Kirby, rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w oświadczeniu przesłanym do CNN.