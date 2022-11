Kaczyńskiemu puściły hamulce. Do "kasty" dodał jeszcze jedno słowo

Kaczyński odpowiadał też na pytanie dotyczące repolonizacji mediów i stacji TVN. - Powiem szczerze. TVN jest stacją chronioną przez naszego największego i jedynego realnego sojusznika. Bo w starcie z Rosją, a to jest nasz przeciwny, nikt inny się nie liczy. Ci, którzy opowiadali, że nam Niemcy pomogą. Niemcy to mogą… Już nie powiem co, bo wiele pań jest. Na sali, z czego się bardzo cieszę - odparł prezes PiS. - Krótko mówiąc, jedyną siłą, z którą Rosjanie się muszą liczyć, a nawet, można powiedzieć, się jej boją, to są Amerykanie. No, a jest tak, że bronią TVN. Dlaczego - my nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, bo TVN przecież został stworzony przez zwykłą agenturę ubecką czy wręcz sowiecką w Polsce. Nie jesteśmy w stanie tego rozstrzygnąć. Kiedyś, nie będę tego powtarzał, bo to była prywatna rozmowa, pani Mosbacher mi to tłumaczyła, dlaczego tak jest - odparł Jarosław Kaczyński.