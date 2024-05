"Tak" dla ochrony klimatu, "nie" dla Zielonego Ładu. Miażdżący sondaż

- To pokazuje, że mimo krytycznej oceny Europejskiego Zielonego Ładu rządzący nie powinni porzucać ambitnego kursu w polityce klimatycznej - wyjaśnił w rozmowie z dziennikiem Adam Traczyk, dyrektor More in Common Polska. Raport, w którym te badania zostały opublikowane, to "Polityka klimatyczna z ludzką twarzą. Oczekiwania Polek i Polaków wobec zielonej transformacji".