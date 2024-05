"Tak" dla CPK. Szymon Hołownia zmienił zdanie

"Weryfikuje swój pogląd"

- Dzisiaj, jak widzę jak można byłoby przeprowadzić ten projekt, bez tych absurdalnych szprych, które rozdzierały ludziom domy, które niszczyły tkankę miejską, które przechodziły przez środki ogrodów botanicznych, które niszczyły to, co wspólnie wypracowaliśmy. Można go zrobić bez przyklejania pieniędzy do rąk. Można się zastanowić nad tym, jak go przeprowadzić w taki sposób żeby on rzeczywiście służył polskiej gospodarce - stwierdził Hołownia.