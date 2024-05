Czarna seria na drogach. Zginęło już 53 motocyklistów

Tylko w długi majowy weekend zginęło 7 motocyklistów. Według wstępnych ustaleń policjantów w większości przypadków miała tu znaczenie nadmierna prędkość, niedostosowana do warunków panujących na drodze. "Skłania to do refleksji, iż użytkownicy samochodów i motocykli muszą od nowa przyzwyczaić się do swojej obecności na drodze" - podkreśla zespół prasowy komendy.