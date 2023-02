Tak chcą oszukać ukraińskie wojska. Wpadli na nowy pomysł

Matysiak dodaje, że podobne techniki wykorzystywano w marynarce wojennej. - Tam używa się wabików, które mają zostać wykryte przez sonary przeciwnika i paraliżować obronę. Niektórzy operatorzy nauczyli się jednak rozpoznawać obiekty. Czasami po charakterystyce radarowej czy radiowej można sprawdzić, czy dany obiekt to np. samolot. Czy Ukraińcy mogą to rozpoznać? To zależy od tego, jaki sprzęt posiadają - mówi.