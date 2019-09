Tak CBA i prokuratura prześwietlają polityków PiS. "Niska szkodliwość czynu"

Wyjątkowo łaskawie - tak w skrócie można określić dotychczasowe traktowanie służb wobec polityków PiS. Kontrole CBA i prokuratorskie postępowania kończą się umorzeniami i brakiem skierowania aktu oskarżenia do sądu. Tym bardziej zasadne jest pytanie: jak zakończy się kontrola oświadczeń majątkowych prezesa NIK Mariana Banasia.

Jest 2016 rok . Centralne Biuro Antykorupcyjne bierze po lupę oświadczenia majątkowe Jana Szyszki , w których ówczesny minister środowiska nie potrafił oszacować wartości swojej wyglądającej jak dom "stodoły". Polityk wpisał ją do oświadczenia jako "budynek stodoły poddany rewaloryzacji o powierzchni funkcjonalnej 302 m. kw. przystosowany do celów laboratoryjno-mieszkalnych".

Co innego "Newsweek". co innego śledczy

Według tygodnika "Newsweek”, który powoływał się na ekspertów od nieruchomości, taki budynek wart jest ok. 500 tys. zł. - Dla mnie poniżające jest, gdy ktoś twierdzi, że to jest warte tylko 500 tys. zł. Tam jest zgromadzona ogromna wiedza przyrodnicza - bronił się Szyszko. Jak się okazało później skutecznie się bronił, bowiem prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa.

- Okoliczności nie wskazują na to, że Jan Szyszko chciał zataić fakt posiadania obiektu, bo wpisał go w oświadczenie - tłumaczył portalowi Gazeta.pl rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Michał Dziekański.

Jego zdaniem, politycy nie muszą wpisywać do oświadczenia dokładnej wartości budynków, a jedynie ich wartość szacunkową. Co ciekawe, Szyszko nie podał wartości szacunkowej, stodoły w Tucznie, a jedynie cenę, za którą polityk kupił działkę w latach 90. Przy okazji, sprawdzano również kolekcję 6 poroży, którą Szyszko nie wpisał do oświadczenia majątkowego, a którą mu skradziono . Również w tym przypadku śledczy odmówili prowadzenia postępowania. Sprawę badały CBA i prokuratura.

Sprawa Jacka Sasina

- Analizując zgromadzony materiał dowodowy, należy dojść do przekonania, że oświadczenia majątkowe, mimo że nierzetelne, zostały złożone bez zamiaru podania nieprawdy lub zatajenia prawdy. Odnośnie rozbieżności między ujawnionym w oświadczeniach majątkowych i rzeczywistym stanem zgromadzonych środków pieniężnych nie sposób przypisać Jackowi Sasinowi zamiaru popełnienia przestępstwa.(…) Ujawnił on niemal całość zgromadzonych środków. Brak wykazania środków pieniężnych na rachunku bankowym żony uznać należy za niewiedzę - twierdzi prokurator Monika Harasim.

Dworczyk i 12 brakujących wpisów

Banaś do połowy października

Dlaczego tak długo trwa kontrola oświadczeń Banasia? - Muszą być dopełnione wszelkie procedury. To w istocie głęboka lustracja majątkowa, trzeba m.in. wystąpić do sądu o uchylenie tajemnicy bankowej, by mieć dostęp do kont osoby, której oświadczenie się kontroluje – mówił w środę w Polskim Radiu Maciej Wąsik, zastępca koordynatora ds. służb specjalnych.