Tak Biden dotarł do Kijowa. Wykorzystali "pociąg filtrujący"

- Zakładam, że przed tym pociągiem, musi być jakiś inny pociąg filtrujący, który bada teren razem z żołnierzami Ukrainy. Filtruję drogę przed pociągiem głównym. Tego nikt nie wie do końca, ale logika nakazuje tego typu zachowania. Często na drodze są pojazdy filtrujące, które obserwują to, co się dzieje przed samochodem głównym. Więc jeżeli to się stosuje w podróży drogowej, to tym bardziej w takiej sytuacji - ujawnił antyterrorysta.