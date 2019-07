Tajne przelewy z Rosji dla partii wicepremiera Włoch? Salvini: będzie pozew

Nie bierzemy pieniędzy z Moskwy - stwierdził Matteo Salvini, wicepremier i szef włoskiego MSW. O finansowaniu jego partii Liga przez Rosję napisał portal BuzzFeed. Salvini grozi redakcji pozwem sądowym.

- Nie wiem, z kim ludzie rozmawiają i po co. Ja odpowiadam za to, co robię - mówił w czwartek Salvini.