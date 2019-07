"Europejski Trump", czyli jak Kreml wspiera Włochów

Rosjanie ingerują nie tylko w wewnętrzną politykę Stanów Zjednoczonych – podaje portal BuzzFeed. Pieniądze z Moskwy miały być pompowane do partii wicepremiera Włoch Matteo Salviniego przez jego bliskiego współpracownika. Portal informuje o najnowszych nagraniach

Taśmy, które potwierdzają rosyjsko-włoską współpracę pochodzą z październikowego spotkania 6 mężczyzn w hotelu Metropol w Moskwie. Trzech Rosjan i trzech Włochów oficjalnie miało omawiać umowę naftową. Według medialnych doniesień, tak naprawdę chodziło o – tu cytat – osłabienie liberalnych demokracji i ukształtowanie nowej, nacjonalistycznej siły w Europie, która dostosowałaby się do Moskwy.

BuzzFeed dotarł do nagrań, na których mają znajdować się ustalenia dotyczące finansowania włoskiej Ligi Północnej. Temat podejmuje bliski współpracownik wicepremiera Matteo Salvinieg o. Może chodzić o miliony dolarów.

Portal BuzzFeed przyznaje, że nie zidentyfikował nagranych Rosjan, jednak wszystko wskazuje na to, że to ważni członkowie rosyjskiego rządu. Nie wiadomo czy doszło do sfinalizowania nagranej w moskwieskim hotelu umowy.