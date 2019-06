Matteo Salvini o imigrantach: nie nakarmimy całego świata. Wolę zająć się Włochami

Wicepremier Włoch Matteo Salvini sprzeciwia się przyjęciu 42 imigrantów, którzy na statku należącym do organizacji Sea Watch wpłynęli na włoskie wody terytorialne. Jednostkę nazwał "pirackim statkiem", a jego kapitana oskarżył o wykorzystywanie imigrantów do celów politycznych.

Skrytykował również organizację Sea Watch, która pomaga uchodźcom próbującym przedostać się z Afryki do Europy drogą morską. - Do Włoch ci, którzy uciekają przed wojną, przybywają samolotami, mając uznany status uchodźcy. Migranci ze statku płacą przemytnikom po 3 tys. dolarów. To są płatne podróże zorganizowane przez mafię przemytników ludzi, która potem wykorzystuje te pieniądze na zakup broni i narkotyków. A zatem rozbicie tego przemytu oznacza ratowanie życia. Niektóre z NGO pomagają w istocie w przemycie istot ludzkich - wyliczał.