ONZ żąda, by Włosi przyjęli imigrantów. Ci nie zamierzają tego robić

Rzecznik Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców zaapelował do Włoch o przyjęcie statku, na pokładzie którego znajduje się 53 imigrantów. Jednostka od ponad tygodnia znajduje się w pobliżu wyspy Lampedusa. Wicepremier Włoch Matteo Salvini zrzuca odpowiedzialność za ich los na Holandię.

Zgodnie z niedawno wprowadzonym we Włoszech prawem w przypadku złamania zakazu statek zostanie zarekwirowany, a organizacja ukarana grzywną 50 tys. euro. Wicepremier Salvini w liście do premiera Giuseppe Contego, sugerował, by ten zwrócił się do rządu Holandii o przyjęcie statku. Równocześnie na Lampedusie przyjęto 100 innych migrantów, którzy samodzielnie dotarli na wyspę z Libii.