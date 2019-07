Bałtyk. Rosjanie przechwycili amerykański samolot

Nad Bałtykiem doszło do incydentu. Rosyjski myśliwiec przechwycił amerykański samolot rozpoznawczy, zmusił go do oddalenia się od rosyjskiej granicy.

Boeing P-8 Poseidon (Forum)

Rosyjski myśliwiec przechwycił amerykański samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem - podaje RMF FM. Do sprawy nie odniósł się jeszcze Amerykański Departament Obrony. Z kolei Ministerstwo obrony Rosji wydało oświadczenie.

Jak podało, załoga myśliwca Su-27 przybliżyła się do amerykańskiej maszyny, zidentyfikowała go jako Boeing P-8 Poseidon i zmusiła do oddalenia się od granicy rosyjskiej.

Niepierwszy incydent

Po tym jak NATO zorganizowało manewry z udziałem wojsk ukraińskich w ramach Partnerstwa dla Pokoju, flota rosyjska rozpoczęła ćwiczenia na Morzu Czarnym.

Przypomnijmy, że w połowie czerwca rosyjski Su-27 przechwycił amerykańskie bombowce, które operowały w pobliżu granic Rosji - w regionie Morza Bałtyckiego oraz Morza Czarnego.

