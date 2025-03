Tajna "Grupa Wejście", a w niej poseł PiS. Znamy szczegóły wniosku ws. Mateckiego

Wirtualna Polska dotarła do pełnej treści dokumentu i nowych wątków sprawy. Zabezpieczony telefon należy do Adama S., prezesa stowarzyszenia Fidei Defensor, a do tajnej "Grupy Wejście" w komunikatorze SIGNAL należał również m.in. Mateusz W., były wicewojewoda zachodniopomorski z Suwerennej Polski i były prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Mediów (wcześniej Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia).

Jeden ze świadków zeznał, że w listopadzie 2023 r. Matecki odstąpił od pobrania pieniędzy, "albowiem go sprawdzają". "Nie rozmawiałem z nim na temat tego, na jakie cele on przeznacza te pieniądze z kopert. (…) Nie widziałem, w jaki sposób Matecki rozdysponowuje te pieniądze z koperty, poza jednym przypadkiem, gdy przekazałem mu pieniądze z koperty, on włożył je do swojego portfela, a następnie widziałem, gdy on tymi pieniędzmi wyjętymi z portfela kupił panele podłogowe. Nie mogę jednak stwierdzić z całą pewnością, że to były dokładnie te same banknoty, które mu przekazałem. Ja wówczas spędzałem z nim kilka godzin i nie widziałem, aby on cokolwiek z tym portfelem robił, stąd moje przypuszczenia, że pieniądze na panele pochodziły z naszych składek" - zeznał jeden ze świadków.