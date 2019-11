Tajlandia. Atak na prowincję muzułmańską - są ofiary i ranni

Dramat w prowincji Yala (Tajladnia). Co najmniej 15 osób nie żyje po ataku napastników z bronią na południu kraju. Ten teren jest zamieszkiwany przez muzułmańską większość. To jeden z najkrwawszych ataków od lat.

Rzecznik armii, w rozmowie z AFP przekazał, że wśród zabitych znaleźli się policjanci i wielu obrońców lokalnych terenów. Do ataku na jedną z kontroli bezpieczeństwa doszło wieczorem we wtorek i był to jeden z najgroźniejszych ataków w regionie, który od dłuższego czasu pogrożony jest w separatystycznej kampanii. W walkach zginęły już tysiące osób.