Polski policjant na urlopie ratował życie ofiarom wypadku w Tajlandii

Policjant z Wyszkowa była na wakacjach w Tajlandii. Bez wahania ruszył na pomoc poszkodowanym w wypadku. Pomaga, bo jak mówi, nigdy nie wiadomo, czy kiedyś sam nie będzie potrzebował pomocy.

Policjant akurat szykował się do wyjścia z hotelu, kiedy usłyszał huk, a potem krzyki na ulicy. Bez wahania wybiegł z hotelu. Okazało się, że doszło tam do wypadku. W zderzeniu dwóch motocykli ucierpieli obywatele Francji.

Jednej z osób mocno krwawiła noga. Damian Wroczyński pobiegł do hotelu, wziął czyste ręczniki i do przyjazdu służb ratunkowych tamował krwawiące rany. Poszkodowani przewiezieni zostali do szpitala.