Katalonia. 28 separatystów zatrzymanych po zamieszkach

Po tygodniu od wybuchu zamieszek w Katalonii zatrzymano łącznie 104 osoby, z których 28 zostały tymczasowo aresztowane - przekazało hiszpańskie MSW. Niedziela była najspokojniejszym dniem w Katalonii od rozpoczęcia manifestacji.



Najliczniejsza akcja odbyła się w Barcelonie pod siedzibą przedstawicielstwa rządu Hiszpanii. Blisko 3000 osób przyniosło ze sobą worki ze śmieciami, które następnie pozostawiono przy wejściu do budynku urzędu.

Przy Via Laietana, gdzie w piątek oraz sobotę dochodziło do wielu starć z funkcjonariuszami, separatyści podpalili jedną z barykad. Tysiące osób okupowało do późnego popołudnia te ulicę, jednak sam protest przebiegał pokojowo.