Tajemniczy wpis polityka. PiS z większością w Senacie? W kuluarach "krążą" kolejne nazwiska

"Co byście powiedzieli, jak by okazało się, że PiS ma większość w Senacie?" - zapytał na Twitterze Marek Jakubiak, były polityk Kukiz'15, mający dobre kontakty w środowisku Zjednoczonej Prawicy. Wpis byłego posła wzbudził niemałe zamieszanie. Na giełdzie nazwisk senatorów rzekomo "do przejęcia" przez PiS pojawiły się kolejne dwa. Wirtualna Polska ustaliła, że chodzi o Aleksandra Pocieja i Jerzego Wcisłę.

Senat.

Prawie 100 podań dalej, 800 polubień - pytanie Marka Jakubiaka doczekało się wielu reakcji w mediach społecznościowych.

Nic dziwnego - temat Senatu wciąż jest gorący. PiS ma 48 senatorów, do większości w izbie wyższej potrzebuje 3 dodatkowych głosów. Póki co większość w Senacie ma opozycja (choć nieformalnie). Ale już 12 listopada zbierają się senatorowie nowej kadencji. Czy może dojść do przetasowania?

W kuluarach huczy od plotek o tym, że PiS jest "dogadane" z kilkoma senatorami związanymi z Koalicją Obywatelską. Na razie są to jednak nieoficjalne informacje.

Pytana o lojalność senatorów opozycji Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła w poniedziałek: - Jestem pewna senatorów KO, to są ludzie honoru. Ale słyszę, że PiS chce zrobić wszystko, by nie doprowadzić do wyboru marszałka Senatu 12 listopada.

Kolejne nazwiska w kuluarach

O wpis Marka Jakubiaka zapytaliśmy jednego z polityków związanych z obozem władzy. Powiedział nam, że PiS ma rozmawiać z senatorami KO: Aleksandrem Pociejem i Jerzym Wcisłą.

Odezwaliśmy się do polityków. Senator Wcisła napisał nam: "Nie, to nie jest prawda. Nikt z decyzyjnych osób z PiS nie proponował mi przejścia. Sondowań 'na korytarzach' przez drugorzędnych senatorów nie traktuję poważnie, podobnie jak plotek o ofercie powierzenia mi Ministerstwa Edukacji".

Szczególnie ta ostatnia część wiadomości jest interesująca - dotąd nikt nie pisał o tym, iż PiS mogło oferować któremuś z senatorów opozycji resort edukacji.

Aleksander Pociej nie odebrał telefonu ani nie odpisał na wiadomość. Czy zatem coś jest na rzeczy? Dowiemy się w poniedziałek.

Kilka dni temu reporter Onetu Kamil Dziubka napisał, że PiS chce przeciągnąć na swoją stronę senatora PO Roberta Dowhana. Partia rządząca miała mu zaproponować stanowisko ministra sportu. Dzięki temu PiS mogłoby odbić Senat z rąk opozycji i wybrać na marszałka Stanisława Karczewskiego. Senator PO stanowczo jednak zapewnił, że nie wybiera się do rządu Morawieckiego.

Senat. Szykuje się walka o wicemarszałków z Prawa i Sprawiedliwości

Polityczne emocje wokół Senatu wciąż trwają. I choć wydaje się, że marszałkiem Senatu zostanie Tomasz Grodzki (PO), to Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza składać broni. Partia Jarosława Kaczyńskiego domaga się wprowadzenia do Prezydium Senatu aż dwóch swoich członków.

- Byłoby rzeczą zaskakującą, gdyby klub, który ma 48 senatorów, miał tylko jednego wicemarszałka Senatu i na przykład przedstawiciele ugrupowania, które ma dwóch czy trzech senatorów też miały jednego wicemarszałka. Byłoby to zachwianie proporcji - przyznał w rozmowie z RMF Bartosz Kownacki (PiS).

Wszystko stanie się jasne w najbliższy wtorek - wtedy odbędzie się uroczyste rozpoczęcie obrad w parlamencie. Obie izby wybiorą swoje prezydia.