Tajemniczy tunel w Libanie. Nagrania nie pozostawiają wątpliwości

Izraelska ofensywa w Libanie trwa. Żołnierze Netanjahu depczą po piętach bojownikom Hezbollahu i znów trafili na podziemną sieć tuneli. Agencja AP udostępniła materiał nagrany przez siły IDF i widać na nim, że grupa wojskowych sprawdza dany teren, aż w końcu znajduje w ziemi wejście do tajemniczego obiektu. Gdy weszli oni do środka, nie było tam prądu, ani żadnego wojownika Hezbollahu. W środku znaleziono zapasy broni, magazyn pocisków rakietowych, a także zniszczone mundury. Izrael kontynuuje zbrojne działania na terenie południowego Libanu od 1 października i według wstępnych doniesień, premier Netanjahu dąży do tego, by w tym regionie stworzyć buforową strefę, coś na wzór tego, co Izrael zrobił w Strefie Gazy.