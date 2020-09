Tajemniczy "raport" wywołał burzę w koalicji

Co miało z niego wynikać? A no to, że - zdaniem Kalety - udział ludzi związanych z partią Zbigniewa Ziobry w spółkach jest "skromny", dużo skromniejszy od wpływów nie tylko działaczy PiS i Porozumienia Jarosława Gowina, ale także… osób związanych z Platformą Obywatelską i PSL.