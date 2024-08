Tajemniczy obiekt spadł pod Olsztynem. Jest reakcja wojska

To nie pierwszy tego typu incydent, kiedy niezidentyfikowany obiekt spada na terytorium Polski. Na początku marca w okolicach wsi Kierwik w województwie warmińsko-mazurskim również spadł przedmiot przypominający balon meteorologiczny. Jeszcze wcześniej do podobnego zdarzenia doszło w miejscowości Hersz koło Węgorzewa oraz we wsi Warkałki koło Miłakowa.