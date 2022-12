Tajemnicze zjawisko na Marsie. NASA nie ma wątpliwości

Mariański łazik Spirit przypadkiem zarejestrował interesujące zjawisko na Marsie. Krótkie wideo NASA opublikowała agencja Associated Press. Na nagraniu widać coś na wzór "małej trąby powietrznej", jednak naukowcy NASA rozwiali wszelkie wątpliwości. Okazało się, że łazik zarejestrował tworzenie się wirów pyłowych, które można spotkać również na Ziemi. Z racji na cieńszą atmosferę Marsa, podmuch wiatru na tej planecie jest o wiele cichszy niż na Ziemi, co dotyczy także jego siły. NASA skrupulatnie bada przestrzeń Marsa i niewykluczone, że w następnych miesiącach pojawi się coś również interesującego, jak wiry pyłowe. Co ciekawe, typowy ziemski wir pyłowy tworzy się nad silnie nagrzaną przez słońce powierzchnią gruntu. Uwolnienie zmagazynowanej w tej warstwie energii prowadzi do powstawania pióropuszy termicznych szybko wznoszącego się powietrza. Słaby wiatr sprzyja zainicjowaniu rotacji w takich miejscach, co prowadzi do powstania wiru. Właśnie taki sam proces zachodzi też na Marsie, a nagranie NASA jest tego dowodem.