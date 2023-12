Tajemnicze odkrycie w przywiezionym piasku. Na miejsce wezwano służby

To miała być zwykła dostawa piasku do prywatnej firmy na terenie Podlasia. Do KMP w Białej Podlaskiej wpłynęło zgłoszenie o niebezpiecznym odkryciu. W dostarczonym piasku z kopalni właściciel firmy znalazł niewybuch. Na miejsce przyjechał patrol policji, który po zabezpieczeniu miejsca wezwał patrol saperski. Po wstępnej analizie funkcjonariuszy okazało się, że jest to pocisk artyleryjski kal. 280 mm. "na terenie gminy Terespol został znaleziony niewybuch pocisku artyleryjskiego kal. 280 mm. Prawdopodobnie został przywieziony do jednej z firm razem z piaskiem z kopalni. Zabezpieczaliśmy teren do czasu przyjazdu saperów, którzy zneutralizowali znalezisko" - przekazała policja w oświadczeniu. Policjanci apelują, by w razie odnalezienia niewybuchów, nie wolno ich dotykać, przenosić czy rzucać, ponieważ pomimo mijających lat, broń w każdej chwili może eksplodować.