Tajemnicze odkrycie w Egipcie. Badacze mówią o wielkiej szansie

Kolejne wielkie odkrycie w Egipcie stało się faktem. Tym razem zespół archeologów pracujących w Wielkiej Piramidzie w Gizie natrafił na tajemniczy korytarz. Nagranie z oficjalnej konferencji z okazji tego wydarzenia udostępniła agencja Associated Press. Według Egiptologów nowo odkryty tunel może pomóc w dotarciu do komory grobowca faraona Cheopsa. Na więcej informacji trzeba będzie poczekać. Prace przy tunelu trwają i niewykluczone, że na przełomie kolejnych miesięcy badacze dowiedzą się, dokąd prowadzi korytarz znajdujący się w północnej ścianie Piramidy Cheopsa. - To dwuspadowy korytarz o długości 9 metrów i szerokości ok. 2 metrów. Potwierdzam, że kontynuujemy prace i badania naukowe z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Przy zastosowaniu bezpiecznych metod badawczych spróbujemy ujawnić więcej tajemnic tego odkrycia - przekazał Ahmed Eissa egipski minister turystyki i starożytności. Jest to pierwsze takie odkrycie ujawnione w Wielkiej Piramidzie, a to wszystko, dzięki współpracy naukowców z całego świata w ramach projektu Scan Priamid, działającego od 2015 r.