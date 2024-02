Tajemnicze nagranie z Rosji. Moment katastrofy dwóch samolotów

Jest nagranie z momentu katastrofy dwóch samolotów w Kraju Krasnodarskim na południu Rosji. Agencja Reutera udostępniła nagranie świadka z 23 lutego, który uwiecznił moment zestrzelenia rosyjskiej maszyny A-50. Co ciekawe, zdaniem Reutersa wówczas doszło do katastrofy dwóch jednostek w tym samym czasie, jednak zagraniczni dziennikarze nie są w stanie dokładnie ustalić, jaki rodzaj samolotu uległ jeszcze katastrofie. W piątek światowe media obiegła wieść o ukraińskim uderzeniu w rosyjski samolot wczesnego ostrzegania A-50. W skutek ataku zginęła cała załoga, w tym pięciu majorów, trzech kapitanów, chorąży i porucznik. Na nagraniu można zauważyć, że przed eksplozją maszyny, ta zostawia za sobą kule ognia, co mogło oznaczać odrywanie się kolejnych płonących części samolotu. Wcześniej w prawym górnym rogu widać inny moment wybuchu i niewykluczone, że był to rosyjski myśliwiec, który zabezpieczał działania rozpoznawcze A-50. "Dwa samoloty rozbiły się w pobliżu wsi Trudowaja Armenia. Dowództwo operacyjne Terytorium Krasnodarskiego, powołując się na EDDS obwodu Kanewskiego, poinformowało, że oba samoloty zapaliły się w powietrzu. Uderzając o ziemie, spowodowały pożar szacowany na ok. 250 metrów kwadratowych. Przyczyna katastrofy nie została ujawniona przez Dowództwo Operacyjne Kuban, które wezwało naocznych świadków do powstrzymania się od udostępniania filmów w sieci i śledzenie wyłącznie oficjalnych źródeł rosyjskich w celu uzyskania dokładnych informacji" - wyjaśnił Reuters.