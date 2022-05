Tajemnicze komórki sprzed 830 milionów lat. Być może nadal żyją

Halit konserwuje materiał organiczny w inny sposób niż łupki, dzięki czemu odnalezione organizmy wyglądają zupełnie inaczej niż te, które odkrywano do tej pory. To z kolei otwiera przed naukowcami nowe, nieznane dotąd możliwości poznawcze. Gdy w słonej wodzie tworzą się kryształy, mogą powstawać tzw. inkluzje płynne, czyli niewielkie ilości wody uwięzione w środku. Są to pozostałości wód macierzystych, z których wykrystalizował halit. Dzięki temu można wyodrębnić z soli nawet takie informacje jak temperatura wody sprzed milionów lat, jej chemia, a nawet temperatura atmosferyczna, jaka panowała w momencie powstawania minerału. Co więcej, takie słone środowiska okazały się siedliskiem dla bakterii, grzybów i glonów. To właśnie ich ślady odkryła ekipa naukowców, sugerując, że niektóre z nich mogą nadal żyć.