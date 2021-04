Tajemnicza zapowiedź Antoniego Macierewicza. Adam Bielan: z ciekawością usiądę przed tv

Antoni Macierewicz zapowiedział, że dzięki jednemu z rozdziałów raportu prowadzonej przez niego podkomisji smoleńskiej "będzie można zobaczyć, a nawet usłyszeć, co naprawdę wydarzyło się nad Smoleńskiem". W sobotę wieczorem "filmową relację z wyników badań" wyemitują "Wiadomości" TVP. Co na to europoseł PiS Adam Bielan? - Wierzę, że Antoni Macierewicz osobiście chce doprowadzić do jak najlepszej wiedzy, jest zaangażowany. Objął funkcję szefa komisji smoleńskiej dopiero 5 lat po katastrofie, w momencie kiedy nie dysponuje oryginałem wraku - mówił w progamie "Tłit". - Jest zapowiedź publikacji raportu. Z ciekawością usiądę jutro przed telewizorem i zobaczę, jakie są najnowsze ustalenia - dodał Bielan.

