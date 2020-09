Tajemnicza śmierć Urszuli Olszowskiej w Tatrach. Policjanci z Archiwum X wracają to sprawy

Śmierć Urszuli Olszowskiej. Policja ma nowy trop?

Teraz po 10 latach do sprawy wrócą policjanci z Archiwum X - podaje krakowska "Gazeta Wyborcza". Funkcjonariusze badający sprawę obiecali rodzinie 24-latki, że wrócą do sprawy jeśli natrafią na nowy ślad. Policja na razie nie chce mówić, czy ma nowe informacje. Jej działanie może mieć związek ze zbliżającym się terminem przedawnienia sprawy. Wznowienie postępowania spowoduje, że do tego nie dojdzie.

Równolegle do śledztwa dotyczącego przyczyn śmierci Olszowskiej toczyło się również postępowanie ws. nieprawidłowości dotyczących poszukiwania zaginionej w Tatrach kobiety i czynności po znalezieniu jej ciała. To śledztwo także zostało umorzone. Zwłoki 24-latki znaleziono bowiem miesiąc po rozpoczęciu poszukiwań. Wcześniej turyści natknęli się na jej plecak, ale zanieśli go do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich.