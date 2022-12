Tajemnicza śmierć rosyjskiego bogacza w Indiach. Policja wszczęła śledztwo

Krytyka wojny w Ukrainie

Paweł Antow kilka miesięcy temu skrytykował wojnę w Ukrainie. Stwierdził on wówczas, że działania rosyjskiej armii to "terror", który uderza przede wszystkim w cywilów. Rosyjski oligarcha ostatecznie wycofał się ze swoich słów. Multimilioner wyjaśnił, że jego wypowiedź to "niefortunne nieporozumienie", on sam "zawsze wspiera prezydenta" Putina i jego decyzje.