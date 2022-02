Tajemnicza śmierć w Holandii. Narzeczeni byli z Polski

"Moim zdaniem jeżeli młodzi nie mieli nic wyciętego to zostali otruci lub po prostu zabici. I porzuceni w polu. Sprawdzałam lokalizację i od kampen jest 15 km do tego miejsca na polu. A do miejsca pracy 22 km. Oni nie zaszliby sami tak daleko. Druga kwestia to coś z pracą, dziewczyna czuła się obserwowana. Po trzecie jakie młode osoby wychodzą gdziekolwiek bez tel. I kto pakuje lokatorów na następny dzień w kartony?? Mechanik. Też dziwna sprawa bo rzekomo tam mieli być zaraz po rozmowie z rodziną. Czyli obawy mówili ale nie całkiem otwarcie o tym co się dzieje A Holandia no cóż tu zabija się polaka i żadnej kary tak jakbyśmy byli nikim psami Coraz gorzej tu jest. Mieszkam 9 lat w nl i widzę co się dzieje. Ta młoda para miała plany marzenia przyszłość przed sobą i myślę że nie było im w głowie ćpanie i zabawa... A zarobić by coś mieć by wziąść ślub. Powiem szczere ze wielu Polaków tu ginie ale to nieszczęście dotknęło mnie bardzo. I często szukam nowych informacji, ale tak jak mówisz pewno zostanie to zatuszowane. :( Przykre" (pisownia oryginalna).