Tajemnica śmierci Grażyny K. Ekstradycja jej męża

Grażyna K. zginęła w tajemniczych okolicznościach. Mnożą się wątpliwości. W poniedziałek w Londynie zatrzymano jej męża. Do 30 lipca brytyjski sąd odroczył postępowanie ws. jego ekstradycji.

Grażyna K. mieszkała wraz z mężem Czesławem oraz 5-letnim synkiem Patrykiem w Londynie. Do Borzęcina kobieta przyleciała 3 stycznia. Jej mąż i dziecko byli już w kraju od grudnia. Dzień przed przylotem do Polski kobieta powiedziała mężowi, że potrzebuje 15 tys. funtów i przyleci za dwa dni. Jednak zmieniła zdanie i trzeciego stycznia już była. Mąż odebrał ją z lotniska.

Zupełnie co innego wynika z korespondencji między Grażyną K. a Sardarem, jej bliskim przyjacielem. To on, po zaginięciu kobiety, wyznaczył na Facebooku nagrodę w wysokości 100 tys. za wskazanie jej miejsca pobytu, jednak szybko skasował swój post. Kobieta około godz. 20 napisała mu, że po uśpieniu syna "idzie do ojca".