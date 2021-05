Tadeusz Cymański zdradził swoją reakcję na wiadomość o nowotworze

Tadeusz Cymański był gościem Agnieszki Kopacz w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. Polityk Solidarnej Polski był pytany o chorobę nowotworową i jak zareagował, gdy usłyszał diagnozę. Cymański wspomniał o zdziwieniu i niedowierzaniu. – Myślę, że to reakcja naturalna – dodał polityk. Cymański zdradził, że o swojej chorobie dowiedział się podczas rutynowego badania jamy brzusznej. – Apeluję, by badać się jak najczęściej – zachęcał gość WP, wskazując na to, że zbyt późno zgłaszamy się do lekarza. Cymański powiedział również, że po majówce pozna wyniki dalszych badań, które będą decydujące w podjęciu ewentualnych kolejnych kroków. Więcej w materiale wideo.

