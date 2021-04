Tadeusz Cymański wskazał, o co chodzi Solidarnej Polsce ws. Funduszu Odbudowy

Na 4 maja zaplanowane zostało dodatkowe posiedzenie Sejmu ws. Funduszu Odbudowy. Przeciwko planowi uruchomienia unijnych środków w aktualnej formie są posłowie Solidarnej Polski. Sytuację skomentował w piątkowym programie "Newsroom WP" członek tej partii, Tadeusz Cymański. - Nie kwestionujemy Funduszu Odbudowy, ani tych środków. One są bardzo potrzebne, natomiast mamy krytyczne uwagi na ich temat. W ramach koalicji (…) dzielą nas warunki i zasady, na jakich ta pomoc na być udzielona (…) Znamy swoje miejsce w koalicji, ugrupowaniem, które rozdaje karty jest PiS (…) To okoliczność, która bardzo utrudnia współpracę, bo budzi różne oceny i irytację samego prezesa. To nie jest chwila łatwa dla nas, ale uważam, że zdecydowanie więcej nas łączy niż dzieli. Byłoby rzeczą bardzo złą, gdyby ta okoliczność miała spowodować rozpad koalicji - przyznał Cymański.

