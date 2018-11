Tadeusz Cymański: Mariusz Kamiński to jeden z najuczciwszych ludzi

- Cały atak idzie na PiS i Mariusza Kamińskiego, a on nie miał z tym nic wspólnego – zaznaczył Tadeusz Cymański. Według niego w sprawie pracy Kacpra Kamińskiego w Banku Światowym nie ma żadnego przekrętu. Poseł PiS jest o tym przekonany, bo rozmawiał z Mariuszem Kamińskim.

Dodał też, że Kacper Kamiński ma odpowiednie doświadczenie na to stanowisko. – Cały atak idzie na PiS i Mariusza Kamińskiego, a on nie miał z tym nic wspólnego. Muszę bronić jego dobrego imienia – mówił w internetowej części audycji RMF FM Tadeusz Cymański.

- Wszędzie są geniusze i ci, którzy nimi nie są. Nasze dzieci są takie same. Na szczęście płodzenie i umieranie jest demokratyczne. Na razie nikt łapkami przy tym nie grzebie, ale niedługo za pieniądze będziemy mogli mieć zdolniejsze dzieci – stwierdził Tadeusz Cymański. - Nasze dzieci są takie same jak inne, ani lepsze ani gorsza – dodał.

Tadeusz Cymański: nie chcemy konfliktu z UE

Poseł PiS na początku audycji odniósł się do siódmej już nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. - My mieliśmy program, my go realizujemy, natomiast wykonanie wyszło tak jak wyszło. I myślę, że nie ma też co udawać i ukrywać, że te nasze działania są reakcją na tę sytuację jaka powstała. Chcemy zgody, chcemy porozumienia. Nie chcemy konfliktu z Unią Europejską – mówił.