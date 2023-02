Marzec da popalić. Potężne uderzenie zimy

Jak informuje z kolei portal fanipogody.pl, weekend będzie nie tylko znacząco chłodniejszy, ale przede wszystkim przyniesie do Polski miejscami solidne opady śniegu. "Od nadchodzącej niedzieli co kilkadziesiąt godzin w prognozach dla Polski widać zwiększoną aktywność w pogodzie i opady. Ponieważ spływają do nas chłodne masy powietrza, są to opady śniegu" - możemy przeczytać w analizie.