Mówią o Związku Sowieckim 2.0. Pieskow reaguje i cytuje Putina

Wybory prezydenckie w Rosji. Putin znów ruszy po berło?

Pieskow odniósł się także do sytuacji wewnętrznej. Przyznał, że sankcje spowodowały na Kremlu "pewien ból głowy", by chwilę później zapewniać, że w gospodarce "wszystko zostało wytłumione po mistrzowsku". Podkreślał, mijając się z prawdą, że dyktator cieszy się niezmiennie wysokim poparciem. Jak przekonywał, to zasługa tego, że Putin słucha społeczeństwa i "zawsze otrzymuje informacje z wielu źródeł na ten sam temat".