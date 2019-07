Ta podwyżka zdenerwowała nauczycieli. "Jesteśmy nieistotni". Pracownicy sądów: wesprzemy was

Pracownicy sądów i prokuratury wywalczyli podwyżki. To 450 zł brutto od października i drugie tyle od stycznia 2020 roku. Nauczyciele są zirytowani i mówią - "dostajemy ochłapy". Pracownicy sądów mają teraz zakaz protestowania ws. ich wynagrodzenia przez rok. - Nie możemy walczyć o nasze podwyżki. Ale możemy pójść we wspólnej manifestacji i wesprzeć innych, także nauczycieli - zapowiadają.

- Jest radość, ale też niedowierzanie, że się udało, bo w końcu 60 dni żyliśmy w namiotach w deszczu czy słońcu. - mówi Wirtualnej Polsce Edyta Odyjas, przewodnicząca MOZ NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa. - Ludzie się stresują i mówią: jak zobaczę na pasku, to uwierzę - dodaje. I przyznaje, że "to najprawdopodobniej pierwsze w historii tak duże środki, jakie otrzymaliśmy”.

- Wychodzi na to, że nauczyciele są nieistotni - komentuje nauczyciel, pan Łukasz. - Te grupy są potrzebne władzy, a nauczyciele nie. To smutne. Irytujące - dodaje inna nauczycielka. - PiS pokazał jak bałamutne były ich tłumaczenia, że podwyżek nie ma ze względu na brak środków w budżecie. "Środków" po prostu nie ma dla nauczycieli - komentuje inny nauczyciel.

- Gdyby pomysł wspólnego protestu sfery budżetowej się zrodził, to jestem pierwsza, która by w tym brała udział i jeszcze pomogłabym to zorganizować - mówiła Wirtualnej Polsce Edyta Odyjas, przewodnicząca MOZ NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa. - W takim kierunku idziemy i myślę, że tak będzie. Jestem za połączeniem sił wielu branż. Nie powinniśmy patrzeć na szyldy, tylko wznieść się ponad to. Jest dyskryminacja, jest nierówne traktowanie w zatrudnieniu. To są punkty wspólne chociażby z nauczycielami - dodała.